Brazão projeta disputa pela titularidade com João Paulo no gol do Santos

Gabriel Brazão e João Paulo brigam pela titularidade no gol (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 06:30 • Santos

Com a volta do goleiro, João Paulo, a briga pela titularidade no gol do Santos será acirrada. Gabriel Brazão ocupou o lugar do antigo titular após sua lesão em maio deste ano. O Peixe venceu o Operário no último sábado (29) e ocupa o primeiro lugar na tabela do Brasileirão Série B.

João Paulo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo em maio deste ano, no confronto contra o América. O goleiro saiu as pressas do campo e passou por cirurgia. A recuperação de João esta sendo mais rápida que a prevista e o jogador pode voltar a atuar em dois meses.

Gabriel Brazão teve um inicio conturbado ao assumir a posição em meio a uma sequência de quatro derrotas do Peixe, que chegou a sondar goleiros mais experientes para serem contratados. Com o passar dos jogos, Brazão acabou se consolidando e aguarda o retorno de João Paulo pela briga na titularidade.

Após lesaõ de João Paulo, Gabriel Brazão é o atual goleiro titular do Santos (Foto: Reprodução/Santos)

Os goleiros do Santos possuem números parecidos, Brazão sofreu 16 gols e João Paulo foi vazado 18 vezes. O atual titular atingiu a marca de 23 jogos com a camisa alvinegra, mesmo número de partidas que João tinha quando sofreu a lesão.