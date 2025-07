Atlético-MG: Justiça, cobranças e pressão da torcida; entenda dia do clube

A terça-feira foi bastante movimentada no Atlético-MG, e esta quarta promete trazer novidades. Teve pedido de rescisão e volta atrás de Rony, indiretas de jogadores em redes sociais, pressão da torcida e atletas se posicionando. Entenda o que rolou no Galo.

Como tudo começou

Às 16h (de Brasília) surgiu a notícia de que Rony havia pedido rescisão do contrato com o Atlético. O jogador entrou na justiça e pediu o fim do vínculo por conta de atraso de pagamentos por parte do clube.

Após a repercussão, o Atlético se posicionou. O Galo soltou uma nota aos jornalistas informando que foi notificado pela Justiça do Trabalho do caso. O clube afirmou que todos os salários estão em dia, com uma parcela do direito de imagens atrasada em dois dias.

Jogadores notificando o clube

Outros jogadores notificaram o Galo extrajudicialmente sobre o atraso de pagamentos. Entre eles estão Arana, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Dos quatro, dois se posicionaram em suas redes sociais sobre o assunto.

Arana fez uma postagem se declarando para o Atlético e falando sobre a ação. O lateral afirmou que a "a notificação extrajudicial é simplesmente um instrumento de comunicação formal. Sua função é registrar oficialmente uma situação e buscar uma resposta da outra parte, incentivando o diálogo e a resolução de conflitos".

Gabriel Menino negou que tomou a ação extrajudicial. O jogador afirma que seu staff tem tratado diretamente com o clube.

- Em respeito aos torcedores e à Massa atleticana, informo que são inverídicas as matérias e posts nas redes sociais que circularam nesta tarde, afirmando que notifiquei extrajudicialmente o Atlético-MG, por conta de débitos pendentes. O assunto em questão, de conhecimento público, tem sido tratado diretamente com a diretoria e o staff do clube. Sigo empenhado em cumprir meu papel em campo pelo Galo para dar alegrias aos torcedores que me acolheram tão bem desde a minha chegada.

Júnior Santos também se posicionou. Parte da imprensa apontou o jogador como um dos atletas que acionou o Atlético extrajudicialmente. O atacante disse que segue empenhado no clube e que tudo vem sendo resolvido internamente.

Indiretas em redes sociais

Lyanco fez uma postagem no Instagram demonstrando apoio ao Atlético. O zagueiro repostou uma mensagem do seu empresário, afirmando não ter notificado o clube. Na postagem do jogador, parte da torcida entendeu como uma crítica a outros atletas.

"Família?! Jamais... Uma vez Galo..." , escreveu o zagueiro.

Postagem de Lyanco nas redes sociais (Reprodução / Redes sociais)

Um tempo depois, Scarpa fez uma postagem e apagou em poucos minutos. O meia demonstrou criticar alguém, mas sem apontar nomes.

- Incrível como tem os Aparecidos neste meio kkkk. Aqui a gente é de verdade, ídoloooooo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem fingir simpatia".

Postagem de Scarpa nas redes sociais (Reprodução / Redes sociais)

Rony voltou atrás

Um tempo depois, o Atlético convenceu Rony a voltar atrás e tirar o pedido de rescisão da justiça. O atacante foi convencido por Victor e Cuca, ambos ligaram para o atleta. Porém agora o clima está pesado, e ainda não é certo a permanência do atacante no clube.

Pressão da torcida

Boa parte da torcida do Atlético demonstrou bastante irritação com toda a situação. Após Rony ter voltado atrás, alguns torcedores disseram que não aceitaram o atacante de volta.