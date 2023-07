Quarto favorito e contando com apoio massivo do público, Zverev teve um início avassalador de partida abrindio 4/0 no primeiro set com quebras nos 1º e 3º games e administou sacando muito bem. Na segunda etapa, Fils voltou a ser quebrado no primeiro game, tentou pressionar, mas teve apenas um breakpoint na patida quando o alemão sacava para o jogo e acabou derrotado.