Uma ordem de penalidade é uma ordem feita pelo tribunal exigindo que uma pessoa pague uma multa obrigatória por uma violação da lei. Geralmente é aplicado quando a pessoa que o emite, no caso de Zverev, seria o Ministério Público de Berlim, considerado suspeito suficiente. No entanto, este não é um veredicto, mas uma proposta que pode impedir a estrela do tênis de comparecer a uma audiência pública. Ele tem o direito de contestar a ordem.