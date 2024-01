Jogando sólida com primeiro saque e trabalhando muito firme com as devoluções cruzadas, Yastremska entrou em quadra firme e rapidamente abriu 5/0 com quebras nos 2° e 4° games e administrou. Na segunda etapa, a ucraniana manteve o ritmo, abriu 3/0 com quebras nos 1/ e 3/ games, tomou a devolução de uma das quebras no 4° game, mas voltou a romper o serviço da canhota tcheca na sequência, chegou a ter match-point no 6° game, mas precisou sacar para a vitória.