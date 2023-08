Wawrinka, ex-top 3 e atual 51º colocado, derrotou o americano Brandon Nakashima, 73º, por 6/3 6/7 (7/5) 6/3 após 2h36min e encara o 10º do ranking, o americano Frances Tiafoe, que no domingo passou em três sets pelo holandês Tallon Griekspoor. Stan vê seu rival como um grande freguês tendo vencido todos os três encontros até aqui, o último realizado em Queen´s, em Londres, no ano passado.