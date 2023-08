Ela derrotou a russa Veronika Kudermetova, 14ª do mundo e 16ª cabeça de chavem por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 7/5 em jogo que chegou a ser paralisado pela chuva. Venus esteve abaixo por 4 a 1 no primeiro set e fez cinco games seguidos e abaixo 5 a 2 no segundo set marcando outros cinco games consecutivos.