O torneio terá o comando do árbitro Jake Garner qeu decidiu implementar uma tecnologia que permite verificar se uma bola quicou duas ou uma vez antes de ser tocada por um jogador. Será instalado em caráter experimental em cinco das 17 quadras do torneio, como os estádios Arthur Ashe e Louis Armstrong, o GrandStand e as quadras 5 e 17, pelo que estará presente em mais ou menos metade dos jogos disputados. . Serão os jogadores que poderão solicitar a revisão do vídeo e não só para toques duplos, mas também para verificar se a bola tocou no corpo do adversário ou se tocou na rede antes do final do ponto.