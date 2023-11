"Amantes e amigos do Beach Tennis, a expectativa é que tenhamos um desfecho de ano magnífico com dois torneios super tradicionais do calendário brasileiro, um evento novo que é o BT Finals que promete ser empolgante por seu formato e a disputa direta entre os melhores. Todos eles em locais paradisíacos do Brasil. O esporte vive um momento mágico com uma disputa cada vez mais acirrada no masculino, o Cappelletti e Baran acabando de ganhar o primeiro título como dupla, a dupla número 1 do mundo de Gianotti e Spoto querendo recuperar terreno e os brasileiros com fome e sede de surpreender . No feminino também cada vez mais empolgante com Vitória Marchezini e Sophia Chow tentando finalizar bem a temporada no embalo que pegaram nesse segundo semestre, Rafa Miiller e Paty Diaz tentando fechar o ano no topo, as italianas Giulia Gasparri e Sofia Cimatti tentando voltar a vencer e outras fortes duplas na disputa. Serão semanas intensas e de grandes jogos para os amantes do Beach Tennis", disse Evandro Rufino, CEO e Fundador do PlayBT.