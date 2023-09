Convocado pela sexta vez para a Copa Davis, Felipe Meligeni explica que a boa fase dos tenistas brasileiros é um ponto positivo para o duelo. “Todos nós estamos em um ótimo momento na carreira, então, com certeza, temos grandes chances de sair com vitória no confronto. Claro que não será fácil, mas somos um time muito unido e batalhador, por isso acredito muito na nossa equipe. Hoje demos o primeiro passo e nos sentimos muito bem em quadra”, disse o tenista, que alcançou, no US Open, a chave principal de um Grand Slam pela primeira vez.