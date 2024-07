Thiago Wild começa bem, mas leva virada de Rune em Wimbledon

Thiago Wild em Wimbledon (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/07/2024 - 15:18 • Londres (ENG)

Número 1 do Brasil e 74º do mundo, Thiago Wild largou bem, mas não manteve o ritmo e levou a virada do dinamarquês Holger Rune, 15º colocado, caindo na segunda rodada de Wimbledon, o torneio mais tradicional do esporte.

O paranaense foi superado pelo adversário ex-top 5 por 3 sets a 1 com parciais de 3/6 6/3 6/2 6/2 após 2h10min de duração na quadra 18 do All England Club no primeiro encontro deles no circuito mundial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wild fez sua primeira participação no Aberto da Inglaterra onde salvou match-point e venceu primeira rodada perdida de quatro horas contra Paul Jubb. Ele ainda permanece em Londres onde jogará duplas ao lado de Thiago Monteiro e enfrentam os cabeças de chave 1, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.

Thiago Wild em Wimbledon (Foto: Simon Bruty/AELTC)

Nesta quinta-feira, Wild começou muito bem, pressionou o rival nas trocas, forçou erro, conseguiu a quebra, abriu 4 a 1 e fechou o primeiro set com conforto. No segundo o brasileira seguia intenso, mas um erro aqui e outro lá acabou dando a quebra e colocando o adversário na partida. Rune fechou por 6/3 e elevou sua confiança fechando o terceiro por 6/2 com duas quebras.

➡️ Djokovic sofre contra zebra, mas vence em Wimbledon e evita desculpas

No quarto o brasileiro teve chance de quebra no começo, mas Holger se safou. O nórdico abriu uma quebra em 3 a 1, deu mais uma chance para Thiago, só que conseguiu salvar. Holger então quebrou novamente e encerrou a contagem.