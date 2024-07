Djokovic em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/07/2024 - 14:07 • Londres (ENG)

O sérvio Novak Djokovic, vice-líder do ranking, está na terceira rodada de Wimbledon, após frustrar o convidado local Jacob Fearnley, 277º. Heptacampeão, o sérvio segue na busca por igualar Roger Federer como maior vencedor de Wimbledon.

Jogando com a torcida dividida, Djokovic teve mais dificuldades que na estreia diante do tcheco Vik Kopriva e viu Fearnley mostrar-se bastante ousado nas devoluções e forçando o saque. Assim, o sérvio fechou o placar em 6/3 6/4 5/7 7/5 após três horas de duração.

Djokovic começou com alguma dificuldade de encaixar seu primeiro serviço, mas contou com o nevosismo do rival. A primeira parcial foi equilibrada, mas experiente o sérvio pressionou devoluções no 8º game, quebrou em erro e saiu em vantagem.

As segunda e terceiras etapas foram marcadas por equilíbrio, com Fearnly gostando mais do jogo e pressionando o segundo serviço do sérvio, que salvou breakpoint e conquistou quebra no 7º game, abiu 4/3 . No terceiro set, Djokovic abriu 3/2 com quebra, mas tomou devolução na sequência e viu-se obrigado a 4º etapa ao cometer erro sacando pelo tiebeak.

No quarto set os dois ficaram saque a saque até a quebra de Nole no 11º game, concluindo bem no serviço.

(Foto: Ben Stansall / AFP)

Djokovic emplaca sua 342ª vitória em Grand Slams onde é o maior ganhar e segue atrás do 25º título que o isolaria como o maior vencedor entre homens e mulheres. Ele tenta o octa em Londres onde soma agora 94 vitórias em 105 jogos. Nole encara o australiano Alexei Popyrin, 47º.

Novak Djokovic foi perguntado sobre a lesão no joelho ainda na quadra após sua vitória e comentou:

— Eu estava me sentindo bem. Sentindo bem. Não quero procurar desculpas para o desempenho de hoje. Crédito para Jacob. Da minha parte, eu deveria ter feito as coisas melhor no terceiro, quando estava terminando. Condições muito agitadas hoje.. fisicamente me senti bem. Posso jogar melhor e me movimentar melhor? Absolutamente. Espero que à medida que o torneio avança me sinta melhor a cada dia — disse o sérvio que fez sua segunda partida após cirurgia realizada há pouco mais de quatro semanas no menisco.