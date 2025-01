O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou o título do ATP Challenger de Camberra, na Austrália, ao vencer Ethan Quinn, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 em ambos os sets, na madrugada deste sábado (4). A vitória não só evidencia a ascensão do brasileiro no cenário internacional, mas também estende sua sequência de vitórias para dez partidas.

Fonseca, que já havia se destacado em dezembro ao vencer o Next Gen ATP Finals, enfrentou e venceu adversários sem perder nenhum set até a final em Camberra, incluindo Mackenzie McDonald, Duje Ajduković, Harold Mayot e Jacob Fearnley.

O triunfo Challenger australiano é o quarto título na carreira de Fonseca, que anteriormente havia vencido o Challenger de Lexington e o US Open juvenil. Com a vitória em Camberra, ele adicionou 125 pontos ao seu ranking, alcançando a 113ª posição na ATP, a melhor de sua carreira até agora, além de receber uma premiação de aproximadamente R$ 176 mil.

Quem é João Fonseca, nova estrela do tênis mundial

Em agosto de 2023, aos 17 anos, João Fonseca começou a chamar a atenção do circuito mundial, ao vencer o US Open juvenil, derrotando, na final, o mesmo adversário da final do NextGen, Arábia Saudita: o americano Learner Tien. Pouco mais de 15 meses depois, esse fenômeno do tênis brasileiro, agora aos 18 anos, não para de crescer. Ele começou 2024 como o 730º do ranking e chega ao começo de 2025 como o 113º, um salto raríssimo de se ver, em tão pouco tempo.