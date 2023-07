"Não vou mudar nada, talvez no treino de amanhã façamos alguns pontos mais competitivos, mas nada mais. Vou continuar com a tradição de cozinhar na véspera dos jogos. Sempre faço macarrão com tomate , para mim e para a minha equipe", comentou Jannik, que segundo as suas palavras não tem problemas em dormir: "Tenho muita sorte de poder dormir tão bem quanto eu. Se eu não colocasse meu despertador, só acordaria ao meio-dia. Isso é ótimo porque dormir é a melhor maneira do corpo se recuperar," destacou.