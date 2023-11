Nole voltou a se irritar, agora com a máquina que apita o let no saque no começo do terceiro, brigar com a juíza, mas seguiu o baile. Sinner conquistou a quebra para abrir 4 a 2, só que não sustentou, foi quebrado de volta após backhand na rede do italiano. Nole empatou, chegou a ter 15/30 para quebrar novamente, mas Jannik usou bem o saque, levou ao tie-break e teve uma impressionante atuação para derrubar Djokovic.