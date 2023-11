O grego perdia por 2 a 1 no primeiro set quando chamou o médico que o avaliou e após uma conversa ele anunciou sua desistência e foi caminhando com o médico para o vestiário. Ele recebeu várias vaias do público italiano. Ainda não se sabe o que o jogador tem, mas nos treinos na semana anterior ele parou algumas vezes com dores no cotovelo.