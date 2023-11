“Custou tudo. Foi no primeiro game que ele disparou da linha de base nos primeiros 3 ou 4 pontos. Eu sabia que seria uma noite difícil para mim. Se eu quisesse vencer esta partida, teria que trabalhar muito.. O significado da partida desta noite.. saber que se eu ganhasse, conquistaria o primeiro lugar no ranking. Significa muito. Dava para ver que havia muitas emoções na quadra. Eu podia sentir isso. Eu estava ansioso para vencer esta noite e tirar aquele macaco das minhas costas. Ganhei em Paris, o que me colocou numa posição muito melhor no ranking. Eu sabia que, ao entrar em Turim, teria que vencer apenas uma partida. Um grande objetivo foi alcançado. Todo o resto agora é um bônus", disse o sérvio após o triunfo em 3h04min com 7/6 (7/4) 6/7 (7/1) 6/3 após 3h04min.