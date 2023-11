O sérvio começou o jogo com quebra abaixo e viu Rune abrir 3 a 2, mas conseguiu a virada para vencer no tie-break. No segundo set o dinamarquês abrir quebra no começou, mas logo Nole igualou, mas jogou muito mal o tie-break. Nole saiu quebrando no terceiro, tomou a quebra de volta no terceiro game e quebrou duas raquetes. Foi vaiado pelo público italiano em Turim. Nole tornou a quebrar com erros de Rune no sexto game e desta vez não deu mais moleza fechando o jogo.