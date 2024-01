- O Follow the Future começou no ano passado no Follow the Beach Copacabana e era desejo nosso ampliar o projeto. Nosso objetivo é levar o esporte para as cidades do estado do Rio de Janeiro para locais sem praia, para o interior e região metropolitana do estado. Cada sementinha plantada é importante para nós pois traz um esporte super inclusivo para a vida de crianças e adolescentes, forma cidadãos e quem sabe futuros atletas. Estamos muito felizes com essa parceria com o governo do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro - disse Aline Storchi, idealizadora e organizadora do Follow the Future.