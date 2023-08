Sabatini foi questionada sobre o que ela sentiu de evolução nestes 50 anos de WTA e pontuou: "A igualdade de prêmios (financeiros) é uma questão muito importante e a situação está muito equalizada já. É algo que foi conquistado com muito trabalho e que foi conquistado com muito tempo e muitos anos de luta constante. para que as mulheres estejam no mesmo lugar. O esforço, o trabalho, o sacrifício é igual ao dos homens e por isso as mulheres também mereciam estar em pé de igualdade".