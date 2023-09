Bia Haddad caiu duas posições no ranking da corrida, que é o da temporada e classifica as oito melhores para o WTA Finals que será jogado em Cancún, no México. Ela foi para o 14º posto com 2111 pontos ficando 1.100 atrás da tunisiana Ons Jabeur que é a atual oitava colocada com 3211. Ainda restam dois WTA 1000 e alguns WTA 500 e a brasileira precisaria de campanha quase perfeita para sonhar com uma vaga.