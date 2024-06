Bia Haddad em Bad Homburg (Foto: Bad Homburg)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 10:04 • Bad Homburg (Alemanha)

Bia Haddad Maia, número 18 do mundo, terá uma nova adversária no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, torneio no piso de grama com premiação de US$ 922 mil (R$ 4,9 milhões).

A bielorussa Victoria Azarenka desistiu e provocou uma alteração na chave. A russa Anna Kalinskaya, 24ª do mundo, que sia a rival da brasileira, foi migrada como a nona cabeça de chave para enfrentar a tcheca Linda Noskova.

Assim uma lucky-loser ocupou seu lugar anterior na chave, a alemã, Tamara Korpatsch, 77ª colocada, que é freguesa de Bia. Nos três jogos entre elas a brasileira venceu todos, o último realizado em 2016.

Bia Haddad (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Ainda não há definição da data de estreia da brasileira que ocorrerá nesta segunda ou no máximo na terça-feira uma vez que o torneio termina no sábado.

Neste domingo (23), Ingrid Martins foi superada nos detalhes na estreia ao lado da russa Irina Khromacheva. Elas caíram diante da cazaque Anna Danilina e da chinesa Yifan Xu por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 7/5 na primeira rodada.