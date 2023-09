A programação no Clube Marapendi, local selecionado para as ações do Rio Open no mês das crianças, começará no dia 08 de outubro, com o primeiro dia do Torneio Winners. A competição juvenil reunirá aproximadamente 80 tenistas de 11 a 23 anos, em seis categorias (quatro masculinas, e duas femininas), com premiação em troféu e kit especial com itens da Wilson e da Fila, patrocinadores do Rio Open.