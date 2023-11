A semifinal foi na quadra coberta da Associação Leopoldina Juvenil em virtude das fortes chuvas desta sexta-feira: "Não estou acostumado a jogar na quadra coberta, mas as quadras aqui são muito boas e condições parecidas com as de fora, muda um pouco o ambiente, estranhei um pouco, meu adversário começou muito bem, no segundo set me adaptei melhor", apontou o tenista que quer o quinto título no evento e soma 15 vitórias em 15 jogos no torneio (campeão em 2017, 2018, 2021 e 2022): "Todas as vezes que joguei aqui acabei ganhando . O ambiente é muito bom, as quadras. Quando o torneio é bom, o nível é bom, sempre nos motiva a jogar acima do que se joga".