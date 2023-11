Laura Pigossi é uma das convocadas por Roberta Burzagli e se diz bem confiante após duas medalhas de ouro (simples feminino e duplas femininas) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023: "Saí muito confiante do Pan-Americano. Passei por alguns altos e baixos nessa semana e consegui meu objetivo, que era realizar o sonho de garantir a vaga para Paris. Essa conquista faz com que não só meu jogo melhore, mas o mental em quadra também e isso, com certeza, vai me trazer boas sensações aqui”.