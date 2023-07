Karen Moorhouse, CEO da ITIA, comentou no comunicado: “Como esporte, o tênis decidiu que indivíduos credenciados não devem ter relações comerciais com empresas de apostas, devido à sua capacidade potencial de influenciar partidas, acesso a informações privilegiadas e, portanto, a percepção de tais relacionamentos. Embora este caso claramente não seja de corrupção, é uma regra que jogadores, treinadores e outros no esporte precisam estar cientes".



Ainda de acordo com o CEO, qualquer pessoa profissionalmente envolvida com tênis, cuja atividade está descita no TACP, pode e deve pedir orientações a ITIA sobre como proceder mesmo em caso de contratos publicitários.

No circuito, alguns nomes estão direta ou indietamente ligados a empesas de apostas. A tcheca Petra Kvitova, por exemplo, foi garota propaganda nas campanhas europeias da Flash Score, porém, em nenhum dos vídeos a atleta dá voz a convites para apostas.

“Prevenir uma violação antes que ela ocorra é sempre nosso curso de ação preferido, e jogadores ou pessoas cobertas podem entrar em contato conosco a qualquer momento por meio de nosso aplicativo, nossas contas de mídia social ou formulário de contato em nosso site”, completou Moorhouse.