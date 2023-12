Ostapenko, que derrotou Iga Swiatek no US Open, comparou em enfrentar a polonesa e a americana Coco Gauff: "Eu gosto de enfrentar a Iga porque os nossos estilos de jogo encaixam bem, e contra ela sempre me sinto jogando muito solta. Para mim, é muito mais difícil jogar com a Gauff, que se defende melhor e varia mais."