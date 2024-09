Número um do mundo, Sinner vence Medvedev e atinge semifinal inédita do US Open

Sinner nas quartas de final do US Open (Foto: KENA BETANCUR / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 05/09/2024 - 13:08 • Nova York (EUA)

Número 1 do mundo, Jannik Sinner carimbou seu passaporte rumo à semifinal do US Open, último Grand Slam da temporada, realizado em Nova York, nesta quinta-feira (5), após vencer jogo contra Daniil Medvedev. Em diversos momentos da partida, o jogo parecia ser um confronto antecipado, já que ambos levantaram o público com uma grande partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O encontro foi bem agitado com os dois tenistas muito superiores nos três primeiros sets. No quarto set o mais equilibrado, com Medvedev tendo chances de quebra, não aproveitando e a seguir Sinner quebrando, fazendo 5 a 3. Ele teve match-point, Daniil salvou, mas Jannik confirmou com autoridade no serviço.

O italiano superou o quinto do ranking e campeão do torneio em 2021 por 3 sets a 1 com parciais de 6/2 1/6 6/1 6/4 após 2h39min de duração na quadra central Arthur Ashe, a maior do mundo para 24 mil pessoas.

➡️ Bia Haddad sofre com falta de ar e cai nas quartas de final do US Open

Sinner comemorando ponto contra Medvedev (Foto: Anna Webber/AFP)

Esta será a primeira vez do campeão do Australian Open na semifinal do Aberto dos Estados Unidos. O italiano pegará o britânico Jack Draper, que também jogará será estreante na semifinal de um torneio do Grand Slam.

Sinner derrotou Medvedev pela sexta vez em treze jogos e se vinga da queda nas quartas de final de Wimbledon. Os dois fizeram a final do Australian Open com triunfo em cinco sets de Jannik.