Ele não jogou bem no primeiro set e tomou a quebra logo no segunbdo game, sem reação. No segundo foi mantendo o saque e na terceira chance quebraram para fazer 6/4. No terceiro set foi se mantendo na frente e pressionando o saque do rival, mas acabou quebrado no 4 a 4 com uma dupla falta. Abriu 0/40 jogando bem no saque do rival para fechar o jogo, mas errou todas as três devoluções seguintes, uma de segundo saque. Salvou um match-point jogando belo ponto, mas não resistiu na segunda oportunidade.