Segundo o russo, essas mudanças vêm gerando mais lesões nos tenistas. Felipe Meligeni, que recentemente emplacou seus melhores resultados ao furar o quali do US Open e vencer sua primeira em Grand Slams, e também venceu uma partida no ATP de Los Cabos, dando calor no top 15 Tommy Paul, comentou que é questão de adaptação: " "Na verdade nem estava ciente sobre essa polêmica. É quem se adapta melhor. Aqui (em Campinas) as bolas são completamente diferentes do US Open, US Open é diferente de Los Cabos onde a bola é mais rápida. É do jogador se adaptar, é um pouco difícil quando se acaba trocando de bolas, mas é o que é, é desse jeito. Eu só tento focar em jogar o meu melhor, fazer o meu melhor com as condições que tenho".