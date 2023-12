Marcelo Melo formará dupla com o holandês Matwee Middelkoop enquanto que Rafael Matos, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), estará com o colombiano Nicolas Barrientos. Thiago Wild também entrou ao lado do argentino Sebastian Baez usando o ranking de simples. Marcelo Demoliner retoma a antiga parceria com o neozelandês Marcus Daniell.