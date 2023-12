O primeiro dia do evento será destinado ao amador com as disputados dos torneios entre Pais e Filhos. A partir de sexta-feira, 15, o torneio profissional começa com jogos de Simples. O campeão e a campeã marcam 50 pontos, os vices ganham 35, o terceiro ficará com 25 e o quarto 15. No sábado, 16, a disputa de Dupla Mista com 100 pontos aos ganhadores e no domingo, 17, a Dupla Masculina e Feminina com 102 pontos para os vencedores. Os melhores pontuadores serão condecorados como Rei e Rainha e levarão para casa R$ 40 mil cada, sendo R$ 20 mil ao segundo lugar, R$ 10 mil ao terceiro e R$ 6 mil para o quarto colocado. A premiação total é de R$ 200 mil.

A competição tem a presença dos atuais melhores do mundo do ranking mundial, o francês Nicolas Gianotti, o italiano Mattia Spoto, a italiana Giulia Gasparri. Além deles, o pentacampeão mundial, Michele Cappelletti, o bicampeão mundial, o espanhol Antomi Ramos, os brasileiros Allan Oliveira e Thales Santos, o campeão europeu, o francês Mathieu Guegano, além da lenda Alessandro Calbucci, um dos maiores campeões do esporte. No feminino, além de Gasparri, presenças confirmadas das atuais campeãs mundiais, a brasileira Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz, as italiana Sofia Cimatti, Veronica Casadei, Nicole Nobile, e a campeã Pan-Americana e top 5 do ranking, a paulistana Sophia Chow. A campeã europeia e a vice-campeã mundial, a italiana Elena Francesconi, também disputa o evento.