Serão oito atletas do masculino e do feminino que chegam na quinta-feira, 14, e iniciam a disputa na sexta-feira, 15, com jogos de Simples. O campeão e a campeã marcam 50 pontos, os vices ganham 35, o terceiro ficará com 25 e o quarto 15. No sábado a disputa de Dupla Mista com 100 pontos aos ganhadores e no domingo, 17, a Dupla Masculina e Feminina com 100 pontos para os vencedores. Os melhores pontuadores serão condecorados como Rei e Rainha e levarão para casa R$ 40 mil cada, sendo R$ 20 mil ao segundo lugar, R$ 10 mil ao terceiro e R$ 6 mil para o quarto colocado. A premiação total é de R$ 200 mil.