Questionado sobre como Federer deve estar buscando a felicidade no tempo pós tênis, Ljubicic comentou: "A genialidade dele também é encontrar alegria em tudo o que faz, até nas coletivas de imprensa, no encontro com as pessoas, na convivência com os patrocinadores, ele sempre gostou disso. Não necessariamente vem automaticamente, mas ele encontra uma maneira de aproveitá-lo. E acho que essa é a chave pela qual você pode continuar por tanto tempo e realmente se divertir. E o tênis, é algo diferente. Quer dizer, sempre que ele vê a raquete, qualquer tipo de raquete, ele pega e começa a balançar. Você sabe, é apenas amor por bater aquela bola é muito grande".