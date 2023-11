"Foi um jogo bem parelho, alguns pontos definiram o primeiro set, depois consegui jogar melhor, com mais confiança. Também é meu primeiro jogo aqui, cheguei em cima do torneio, poucos dias de treinamento. Condições bem diferentes da semana passada, aqui o clima tropical, bola maior, mais pesada, no Chile mmuito mais rápido, mas contente por vencer aqui", disse Podoroska que está curtindo seus primeiros dias na capital catarinense: "Muito lindo aqui, estamos muito cômodas aqui, o hotel é perto da praia, consegui ir ontem à tarde apesar de um pouco de vento. O clube é perto do hotel, tem todas as instalações".