Laura Pigossi , que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, número 138 do mundo, se classificou, nesta quarta-feira, para as quartas de final do torneio WTA 125 de Iasi, na Romênia, evento no saibro com premiação de US$ 115 mil.



Laura passou pela francesa Elsa Jacquemot, 186ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 4/6 7/6 (7/3) 7/5 após 3h40min de duração. Horas mais tarde venceu nas duplas ao lado da montenegrina Danka Kovinic derrotando a dupla da romena Oana Gavrila e da australiana Olivia Tjandramulia por 5/7 6/2 10/5: "Consegui jogar super bem, jogo inteiro, ser estável. Ela teve altos e baixos, é uma menina que joga super bem, mordeu o jogo inteiro. Foi uma partida bem dura, as duas estavam ali. Soube lidar melhor com as emoções no final e consegui jogar bem nos momentos importantes. Estava bem tranquila o tempo inteiro e isso fez a diferença