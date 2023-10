A paulistana derrotou a peruana Lucciana Perez, quarta do mundo do ranking juvenil, por 2/6 7/5 6/4 salvando match-point no segundo set: "A chave foi ficar, aguentar e aceitar. É muito fácil ganhar quando as coisas estão bem, você se sente ótima, tudo um mar de rosas. O desafio e o bonito é superar quando as coisas estão dando errado. Acreditar que as coisas podem melhorar e se agarrar no mínimo de chance que se encontre. Esse é o difícil e hoje consegui. Queria agradecer ao Time Brasil por nunca desistir e seguir me apoiando em todos os momentos", disse a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB.