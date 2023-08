Aos 22 anos, Mateo Barreiros Reyes iguala, em Belém, seu melhor resultado pelo circuito profissional com a semifinal do Brasil Tennis Classic. Nesta sexta, o atual 898º do ranking precisou superar o paranaense Fernando Yamacita, 804º do mundo e três anos mais velho, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, em 2h03.