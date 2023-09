Nogueira e Vita venceram quatro partidas e foram superadas nos detalhes na final diante da dupla cabeça de chave 1 formada pelas italianas Greta Giusti e Veronica Casadei por 3/6 6/4 10/8: "Nos superamos em diversos momentos de jogos e pelas condições por conta do calor. Demos nosso melhor em todas as partidas, mas infelizmente ficamos com o vice, ficamos com o gosto amargo. Vamos levantar a cabeça e ir para os próximos. Vamos conversar sobre os próximos torneios e alinhar os detalhes que precisamos", disse Nogueira, que tem os patrocínios da FILA, Zeiq e Arena Pinheirinho e conta com os apoios da Acelera One e da Farmácia Artesanal Vinhedo.