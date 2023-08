"Foi uma experiência bacana pois foi a estreia dela na categoria profissional e em evento internacional ITF. Tentei deixá-la à vontade, ela é muito minha amiga, me ajuda aqui em Vinhedo. Pra mim era importante que ela se saísse bem independente do resultado e de tudo certo . Agora é o foco no torneio BT 50 que na teoria é mais duro . Agora vamos pra cima", destacou Nogueira que tem os patrocínios da FILA, Zeiq e Arena Pinheirinho e conta com os apoios da Acelera One e da Farmácia Artesanal Vinhedo.