João Fonseca joga em Buenos Aires: veja onde assistir e horário

Depois da grande estreia no ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca já volta à quadra nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final do torneio de tênis que abre a gira sul-americana no saibro. O carioca abrirá a programação da quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club contra o argentino Federico Coria, por volta das 13h30m de Brasília.

continua após a publicidade

João Fonseca em Buenos Aires: onde assistir e horário

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Federico Coria — ATP 250 Buenos Aires

📆 Data: 13 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: por volta das 13h30m (de Brasília)

🌍 Local: Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+

João Fonseca: brasileiro venceu estreia na Argentina (Foto: WILLIAM WEST/AFP)

Saiba mais sobre o próximo adversário de João Fonseca

Natural de Rosário, o argentino Federico Coria tem 32 anos. Tem como melhor ranking da carreira o posto de 49º do mundo, alcançado em fevereiro de 2023. Coria se profissionalizou no circuito em 2010 e entrou para a elite do tênis mundial sob a sombra do irmão mais velho, Guillermo, considerado um dos maiores tenistas da história da Argentina.

➡️ João Fonseca fala sobre pressão e quer construir linda história no tênis

Contemporâneo de Guga Kuerten, Guilhermo Coria chegou a ser 3º do mundo em 2004, ano em que foi vice-campeão de Roland Garros. O irmão de Federico Coria teve muitas lesões que o afastaram do circuito profissional. A última partida profissional dele foi na primeira semana da temporada 2009.

continua após a publicidade

Federico Coria no ATP 250 de Buenos Aires (Foto:@argentinaopentennis/Ieb+Argentina Open)

Na estreia no ATP 250 de Buenos Aires, Federico Coria venceu o francês Hugo Gaston, 91º, por 6/3 e 6/2, em 1h8m de partida. O argentino e João Fonseca nunca se enfrentaram no circuito profissional. Em 15 anos do circuito, Coria enfrentou brasileiros em 76 oportunidades, vencendo 51 destes jogos.

Coria está preparado para enfrentar João Fonseca

Prestes a completar 33 anos e bastante abalado pela aposentadoria do amigo Diego Schwartzman, o argentino conversou com os jornalistas, após bater o francês Hugo Gaston, e rasgou elogios a João Fonseca, o próximo adversário.

continua após a publicidade

Coria não vive um bom momento na carreira e entrou na chave principal de Buenos Aires, após a desistência do italiano Francesco Passaro como lucky-loser. O argentino prevê um duelo difícil com João Fonseca nas oitavas de final.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu vou de capacete, porque vi os tiros que ele deu hoje - brincou Coria.

O tenista argentino também falou sobre a expectativa para o duelo com o brasileiro: