Ado se concorda com o fato de que houve uma “mudança de geração” através da final de Wimbledon, o croata classificou essas nomenclaturas como “bobagem”. Destacou que sempre há jogadores mais velhos e mais novos disputando espaço no circuito mundial e lutando por suas carreiras. Ele também recordou que há muito fala-se em mudanças de geração no tênis masculino, e que alguns dos destaques, como o russo Daniil Medvedev, já são uma realidade profissional já se encontra com 27 anos.