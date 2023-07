A brasileira terá um duelo caseiro por vaga nas quartas de final contra sua parceira de treinos na Rio Tennis, Iryna Shymanovich, que atua com a georgiana Oksana Kalashnikova. A dupla de Shymanovich/Kalashvnikova derrotou a parceria de Ulrikke Eikeri/Anastasia Potapova no sábado e já tirou no torneio as cabeças de chave 8, as japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama, vices do Australian Open.