Nesta segunda-feira, às 7h de Brasília, Ingrid enfrenta sua parceria de treinos no Rio de Janeiro, a bielorrusa Iryna Shymanovich, que atua com a georgiana Oksana Kalashnikova. Iryna mora e treina na capital carioca desde março do ano passado e também faz sua maior campanha nas duplas em um Grand Slam. Atual 84ª do mundo ela e a parceira derrubaram na estreia as vice-campeãs do Australian Open, as japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama, cabeças de chave 8, e na segunda rodada passaram pela norueguesa Ulrikke Eikeri e a russa Alexandra Panova.