Hugo Russo, atualmente classificado como o 17º melhor do mundo e treinando no CT Lucas Sousa, em Campinas (SP), em parceria com Leonardo Branco, assegurou o título do BT 200 da Martinica, no Caribe, um evento com premiação de US$ 15 mil. Eles surpreenderam derrotando os favoritos, os franceses Theo Irigaray, 12º do mundo, e Mathieu Guegano, 9º colocado, em uma emocionante partida que terminou com parciais de 4/6, 6/1 e 10/5.