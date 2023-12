O atleta que treina no CT Lucas Sousa, em Campinas (SP), e o catarinense André Baran foram campeões ao derrotarem na final a dupla dos brasileiros Marcelo Reck e Franco Morselli por um duplo 6/2. Foi a primeira vez jogando junto com Baran, 3º do ranking, e a quarta conquista na carreira de Hugo que ergue a terceira taça na temporada. Em 2023 ele foi campeão do BT 200 da Martinica, no Caribe, e o BT 200 de São José do Rio Preto (SP).