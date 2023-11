"Contra o Dennis é sempre jogo difícil, ele sabe jogar contra mim, tira a velocidade da bola e me obriga a ter paciência , ele tem mais que eu. Primeiro set eu ganhei muito fácil e no segundo ele mudou completamente o jogo , dando balões e eu me atrapalhei. No terceiro ele abriu quebra, depois sacou em 5 a 4, quebrei de zero e fiz 7/5. Foi uma batalha, mas valeu viu. Consegui defender direitinho o título do ano passado", disse o paulista que teve uma contratura na panturrilha durante a estreia: "Pessoal da fisioterapia me ajudou muito , estava com receio das bolas curtas, mas fiz um tratamento de choque com o pessoal do torneio e não senti, pus uma meia de compressão na perna".