"Temos tenistas de treze países, onze entre os dez melhores do mundo e acima de tudo muita disposição e integração dentro de fora das quadras. Este é o perfil do já tradicional Seniors Internacional de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias que a cada ano proporciona que a capital gaúcha se torne a capital mundial do tênis Masters. Queríamos agradecer aos atletas mais próximos e aos que viajam milhares de quilômetros para disputarem a competição. Importante salientar que este torneio vem acontecendo há 37 edições onde já enfrentamos diversas dificuldades e crises que nosso país enfrentou nos últimos anos, mas continua com o apoio dos nossos patrocinadores e este pela primeira vez com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do Pró-Esporte. Acreditamos ser um dos poucos torneios com tamanho número de edições realizadas e isso só foi possível graças ao trabalho, luta e perseverança de Yone Borba Dias. Agradecimento especial à Associação Leopoldina Juvenil e também ao patrocínio da Claro, o co-patrocínio da golden Lake/Multiplan e o apoio da FILA e o apoio e financiamento do Pró-Esporte, Lei de Incentivo e fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Esporte e Lazer", disse o emocionado Ennio Moreira.

Paulo Cesar Verardi destacou: "Para vocês terem uma ideia, ao longo de 2023, recebemos cerca de mil projetos pela Lei de Incentivo. Quando a gente participa de um evento como esse onde se celebra trajetória de conquistas , boas práticas de uma modalidade esportiva tão importante para o mundo, temos convicção que vale a pena", declarou.