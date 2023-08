O espanhol apresentou muita consistência em seus games de saque, trabalhou sólido na devolução e em pontos decisivo para fechar a partida em 6/1 6/2 após 1h de jogo tendo disparado dois aces contra cinco do alemão, que cometeu as seis duplas-faltas do jogo e venceu 61% dos pontos jogados com seu primeiro serviço conta 76% de aproveitamento do espanhol.