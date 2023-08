Meligeni salvou quatro match-points no 10º game jogando com coragem e contando com alguns erros do rival. Salvou mais três no 12° game e foi confiante para o tie-break onde abriu 6 a 3 após bela passada. Teve dois saques para definir a parcial, mas jogou com o segundo saque, tomou devoluções firmes, cometeu erro. Teve outro set-point e novamente o primeiro serviço não entrou. Acabou perdendo na oitava chances do adversária.